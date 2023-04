Litige foncier dans la Commune de Ouonck : une affaire réglée pour le maire...

Tout finit bien dans la commune de Ouonck où certains habitants s'étaient opposés à la construction d'une boulangerie sur un terrain d'utilité publique. L'information est donnée par le maire de cette collectivité territoriale, Djibril Sané. Ouonck est une commune du département de Bignona au sud du Sénégal. "l'affaire du litige survenu à Diéba est réglée", a laissé entendre le maire que nous avons joint au téléphone.





Rappelons que samedi dernier, des habitants de Diéba de la Commune de Ouonck située dans le département de Bignona avaient été convoqués à la Brigade de gendarmerie suite à une plainte du Maire. Cette plainte fait suite au refus de ces populations de construire une boulangerie sur un espace réservé à la construction d'une une station. Mamadou Diédhiou, membre du collectif contre ce projet au bout de la ligne indexe le Maire Djibril Sané.





''Un projet sans concertation et contraire à l'initial, celui de mettre sur cette bande de terre une station", a relevé Mamadou Diédhiou, porte-parole de ce collectif. Il précise que cet espace qui leur appartient a été délibéré pour une station. L'espace a été accordé pour l'intérêt de la population de Diéba.





Au moment de la construction du pont de Marsassoum, le site avait été prêté à l'entreprise Matière pour l'érection d'une base et Ageroute partenaire ce projet. Et d'après Mamadou Diédhiou, le Maire a voulu profiter d'un bâtiment sur le site pour réaliser son projet de boulangerie. Selon ce dernier, à la brigade de gendarmerie, recommandation avait été faite au maire de mener des concertations avec cette population opposée à ce projet. Mamadou Diédhiou signe et persiste sur le fit que seule la station va voir le jour sur cet espace et non une boulangerie.

Cependant le maire n'a pas voulu aborder ce problème et confie que l'affaire est réglée. Comment a-t-elle réglé ? Est-ce qu'à dire qu'il renonce à ce projet de mettre une boulangerie sur le site ? L'avenir va nous édifier.