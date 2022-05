Litige foncier : le feu couve à Diamaguène-Sicap-Mbao

Les problèmes fonciers persistent à Pikine et dans la banlieue malgré les multiples injonctions du chef de l’État, Macky Sall, sur cette question qui peine, apparemment, à être solutionnée.



À la Cité Sabé de Diamaguène-Sicap-Mbao, les populations se dressent contre toute spoliation de leur unique espace qui accueille les évènements religieux, cérémonies familiales et cours d’éducation physique et sportive.



D'après le quotidien L'AS qui donne l'information dans sa livraison de ce vendredi, les jeunes sont sortis en masse, mercredi dernier, pour alerter les autorités sur les réels risques de confrontations sur place.