Litige foncier : Les comptes d'un cabinet de notaires bloqués

Les comptes du cabinet notarial Papa Ismaila Kâ et Alioune Kâ ont été bloqués par la chambre civile du tribunal hors classe de Dakar.Ce, indique Libération qui vend la mèche, à la suite à la requête de la Société internationale pour la reproduction de l’habitat du Sénégal (SIPHS).La SIPHS avait un contrat de terrassement et de morcellement avec la collectivité Léboue sur le site de Malika qui s’étend sur 12 ha.La collectivité léboue avait promis un paiement en nature de 2 ha, soit 750 millions Fcfa, à la SIPHS.Elle avait passé par le cabinet du notaire pour vendre le site à la société immobilière SIG pour 3,2 milliards Fcfa.La SIPHS avait demandé au cabinet de notaires de ne pas vendre, d’autant que l’acheteur n’a pas encore payé.Mais, contre toute attente, le cabinet a réalisé la vente et fait muter les terrains au nom de la SIG.