Litige sur 378 hectares sur les collines de Guéréo : La cour suprême annule la délibération par arrêté

La Cour Suprême par Arrêté numéro 30-2010 a purement et simplement annulé la délibération numéro 2/CRS du 2 février 2012 du Conseil Rural de Sindia approuvée par le Sous-préfet le 2 octobre 2012.En effet, 378 hectares au plan de lotissement des collines de Guéréo ont été attribués à une société dénommée Architecture et Aménagement Durable (AAD)."La population de Guéreo est très contente. Aujourd'hui c'est une grande victoire pour la population. Nous avons eu gain de cause et c'est une décision historique de la Cour Suprême qui aujourd'hui a restitué aux paysans de cette zone leurs terres de culture. C'est une jurisprudence et c'est très important car la justice a pleinement joué son rôle en appuyant les habitants, les pauvres paysans qui n'avaient pas de secours", se félicite Youssoupha Ndione, porte-parole des populations de Guéréo et Coordonnateur du Mouvement "Guéréo Émergent".Une décision qui selon lui va pousser les élus locaux à revoir leur façon de faire dans la commune de Sindia. Il espère en outre que les problèmes de foncier qu'ils ont dans la commune de Sindia se verront traités de la sorte."Nous demandons aux autorités de revoir la politique de réforme foncière pour éviter ces difficultés que les paysans sont en train de vivre dans leurs localités.