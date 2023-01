Litige sur la forêt boisée de Saly : Le propriétaire d'une parcelle annonce une plainte contre le collectif qui a saccagé son chantier

Depuis que le Collectif pour la défense des intérêts de Saly et la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) se sont engagés dans un bras de fer concernant la zone boisée de Saly, des investisseurs subissent les affres de ce différend. Après que le Collectif et la Sapco se sont lancé des piques par presse opposée, un propriétaire de parcelle est sorti de son mutisme pour décriér l'acte du Collectif qui a vandalisé ses travaux.





En effet, Bernard Campal est détenteur d'une parcelle qui fait face à la caserne des Sapeurs-pompiers. Il est monté au créneau pour crier son ras-le-bol de devoir investir et qu'en retour le collectif le vandalise. Il va d'ailleurs ester en justice contre le collectif.





Avec les agissements du Collectif, il a subi des pertes énormes dans son chantier. Plus de 500.000 FCfa ont été perdus. Sans compter que son chantier traine. Des briques ont été cassées et son matériel déplacé.





"Nous sommes surpris de constater que tous ce que nous avons investi a été démoli. Nous avons obtenu tous les papiers dans la pure légalité. La mairie a signé nos autorisations de construire et voilà qu'on nous dit que c'est un espace protégé. Ce ne sont pas de petits projets, pourquoi on doit refuser à des Sénégalais d'avoir accès à la terre alors qu'on permet à des tiers de construire ce qu'ils veulent sans rien risquer. On demande qu’on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse travailler parce que nous avons des papiers en bonne et due forme. Qu'ils arrêtent de venir saccager nos matériaux. Si le collectif a des choses à réclamer, qu'il le fasse dans la légalité mais il ne doit pas venir détruire l'investissement de toute une vie", dénonce Bernard Campal.