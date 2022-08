Livre,''La santé de votre enfant en "questions": Le Professeur Boubacar Camara prodigue des conseils utiles pour les parents





" L'enfant ne parle pas. Les parents ont donc besoin de jouer les intermédiaires avec les médecins pour échanger sur la santé des enfants" selon le professeur Boubacar Camara. En tant que soignant, il explique que les parents, une fois devant le praticien, posent beaucoup de questions sur la santé de leurs enfants. Seulement les médecins n'ont pas souvent la possibilité de prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions. Il y a aussi la difficulté de traduire certains termes médicaux en langues nationales ou en français simple. L'auteur affirme que les parents ont besoin d'informations et il y a un vide qu'il faut combler. C'est dans ce sillage que le professeur Camara a écrit un livre. La cérémonie de dédicace a une lieu ce samedi à Dakar.Intitulé, ''La santé de votre enfant en "questions" il s'agit d'une livre conseils de santé pour les parents écrit par le Professeur Boubacar Camara, enseignant chercheur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur de pédiatrie de classe exceptionnelle. Un ensemble de 169 pages qui se veut un outil d'information, de sensibilisation et d'éducation des parents particulièrement les mères pour promouvoir la santé de leurs enfants. Le livre est préfacé par le professeur Cheikh Ahmed Tidiane Cissé titulaire de gynécologie obstétrique de classe exceptionnelle et chef de service de la maternité de la polyclinique de la Médina.

Selon l'auteur, pour certaines maladies, il y a simplement une ignorance des parents au départ qui peut entraîner l'évolution des symptômes jusqu'à l'aggravation. " Cet ouvrage est un outil pédagogique qui donne une capacitaion aux femmes qui acquièrent très rapidement certaines compétences en termes de promotion de la santé. J'ai fait des évaluations en milieu rural et je me suis rendu compte que l'information peut passer via les médias pour arriver à ces personnes et les aider à changer de comportement", explique le docteur Camara. Il ajoute que le livre est écrit en des termes simples. Le livre de la conception à la grossesse jusqu'au différentes étapes sur toutes les informations clés que les parents doivent savoir." Pendant la grossesse par exemple, la tendance à négliger le bilan. Il faut leur faire comprendre que ça peut aboutir à des maladies graves, des malformations pendant la naissance de l'enfant. Le comportement de l'hygiène alimentaire avec des alimentations dangereuses, de la naissance jusqu'à l'adolescence, il y a des informations clés que la maman doit savoir. Si elles sont ratées, elles peuvent entraîner des dégâts. A l'adolescence, les parents doivent anticiper la puberté" explique entre autres le professeur Camara qui invite à la lecture du livre...