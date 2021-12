Livre: Penda Seck Diouf met à nu, les violences faites aux femmes

Violences de tous genres. La question des castes, maltraitance à ascendant, l'inceste, les attouchements, les divorces, les orphelins, les accusations de sorcellerie, la souffrance des veuves victimes de l'héritage, des victimes de drogue, les conditions des femmes en zones de conflits, autant de sujets abordés dans le livre de Penda Seck Diouf, Présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes (CLVF).





L'œuvre intitulée " La violence faite aux femmes nous parle. Hier et aujourd'hui" a été présentée au public ce samedi à la place du souvenir. Et selon son frère Serigne Tacko Diouf, l'auteur a consacré sa vie autour du capital humain parce que conscient que les violences sont un fardeau dont il faut se séparer.

Le livre donne le ton d'un nouvel engagement dans la lutte pour la cause des femmes.





La violence qui réduit une frange de la population à une catégorie inférieure doit prendre fin, elle doit être éradiquée. Selon l'auteur, ce n'est pas un livre de provocation. Ce n'est pas non plus un livre d'affront mais un ouvrage qui invite à dire non de manière responsable aux violences faites aux femmes de quelques formes qu'elles puissent être.