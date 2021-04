Locafrique équipe l’hôpital Philippe Maguil?ne Senghor

C’est dans la matinée de ce premier jour du mois d’avril que Madame Dramé, responsable marketing et communication de Locafrique a rendu visite aux administrateurs de l’hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff au nom de son directeur général Khadim Ba.Une visite très appréciée parce qu’apportant de bonnes nouvelles. En effet, la société Locafrique a offert des dons à l’hôpital. Il s’agit de matériel de bureau et d’informatique mais aussi et surtout sanitaire.Un geste qui rentre dans sa politique d’accompagnement des services de santé. Selon Mme Dramé, Locafrique a « inscrit le domaine de la santé parmi ses six domaines prioritaires pour lesquels ils développent des mécanismes de financement adéquats ». Elle a par ailleurs réaffirmé l’engagement de sa structure à accompagner « le renforcement ou le relèvement du plateau médical ».Ce geste est hautement magnifié par les habitants de Yoff. Selon El Hadj Mamadou Niang, coordonnateur du comité de développement sanitaire de l’hôpital, « la santé requiert beaucoup de dépenses que les centres de santé n’arrivent pas à couvrir ». Ainsi, l’apport d'une personne comme Khadim Ba est toujours accueilli à bras ouvert.