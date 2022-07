Logements terrains... : Quand l’Armée chouchoute les troupes !

Depuis quelques jours, Me Sidiki Kaba fait le tour des casernes avec des clefs d’appartements. À Thiès, 24 logements de mariés ont été rénovés pour 8 officiers et 16 sous-officiers et des terrains attribués à 18 militaires blessés en opérations intérieures par la Direction de l’action sociale des Armées (Dasa).





D’après Le Quotidien qui donne l'information dans sa livraison de ce samedi, la cérémonie de remise a été présidée hier par le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, à la Base militaire de Thiès.





«En exécution de cette volonté politique du président de la République et chef suprême des Armées qui, en toutes circonstances, réitère l’attention constante et la place de choix qu’il accorde à la condition personnelle et professionnelle des militaires, les Armées poursuivent la mise en œuvre d’une politique sociale très active au profit des militaires et de leurs familles», explique le ministre des Forces armées.





D’ailleurs, il souligne que «l’initiative si altruiste d’instituer une Journée de la solidarité, désormais inscrite dans le calendrier républicain, constitue une belle illustration de la détermination des Armées d’accompagner son personnel, toutes catégories confondues».





Pour lui, «l’accès au logement est un élément très important de cette politique sociale, en ce sens qu’il participe au relèvement du moral du militaire qui fait souvent l’objet d’une forte mobilité durant sa carrière».





De ce fait, «obtenir pour sa famille un logement dans le domaine militaire, dans un cadre salubre et sécurisé, est très important pour le Jambaar».





Selon le ministre Kaba, «c’est dans cet esprit que l’Agence pour le logement des Forces armées (Alfa) poursuit son vaste Programme national de rénovation de logements dans le domaine militaire, avec l’appui substantiel du Commandement militaire».





Il ajoute : «Cette cérémonie, empreinte de solidarité et de partage, élargit également notre champ d’action sociale vers des citoyens modèles dont l’intégrité physique est entamée pour certains, reflétant encore les immenses sacrifices consentis au service de la Nation.»





Il rappelle que «soutenir nos blessés est une obligation morale. C’est avant tout valoriser le dévouement et l’esprit de sacrifice et exprimer notre élan de reconnaissance et de solidarité à tous ceux qui ont été douloureusement marqués dans leur chair et dans leur esprit».





Il faut savoir que le Président Sall a fait réfectionner 115 logements au profit des militaires. Ces logements à l’abandon ont été entièrement rénovés par l’Agence pour le logement des Forces armées (Alfa), créée il y a quelques années par le président de la République.