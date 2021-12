Loi criminalisant l’homosexualité : Pourquoi Cheikh Yérim Seck dit voter NON

Le projet de loi criminalisant l’homosexualité n’enchante pas Cheikh Yérim Seck.



Selon le journaliste interrogé par L’Observateur, les relations entre le Sénégal et certains pays ou organismes internationaux risquent d’en pâtir, au regard des accords et traités signés.



Au motif que, dit-il, les plus grandes puissances du monde (États-Unis, Canada, France…) ont décidé que la pratique du Lgbt doit être au cœur de la vie de tous les États du monde.



Pis, révèle l’ancien reporter de Jeune Afrique, le Sénégal sera inscrit sur la liste rouge et cela se traduira par une dégringolade de notre pays sur tous les tableaux de classement des États, en termes de bonne gouvernance et de bonne conduite.



L’autre conséquence, selon le journaliste, le Sénégal va être rétrogradé d’un rang de démocratie à un rang de pays presque dictatorial, irrespectueux des droits des minorités.



Cheikh Yérim Seck n'exclut pas le blocage de certains financements. En clair, prédit-il, le vote de cette loi va générer une sorte de boycott économique du Sénégal.