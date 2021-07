Loi sur les manifestations : Me Khoureysi Ba dézingue la France et dénonce une loi liberticide

S'il y a un pays avec qui l'avocat Khoureysi Ba n'a pas été trop tendre, c'est bien la France.







L'avocat de Ousmane Sonko dans une publication sur Facebook écrit : "cette France qui n'est grande que lorsqu'elle monte sur les épaules de l'Afrique... Les uns proposent, elle dispose. Les autres s'interposent, le problème se repose. La France du chaos cherche maintenant le coup Ko en feignant d'oublier qu'elle est le problème et non la solution, et en faisant semblant d'ignorer que tout chaos à un coût".





L'avocat défend que la grande leçon de Diên-Biên-Phù ne devrait jamais être occultée par la France.

Se voulant ironique, l'avocat assure que c'est à cause d'une transe et à force de délinquer à travers le monde que la France est devenue "Rance".





La robe noire dénonce dans un style de métaphore la loi qui a été votée par les députés.





"Quand un homme sent que son honneur et sa dignité sont les conditions essentielles de son existence, il ne demande à personne de lui conférer ces titres : il les conquiert lui-même !

Cette loi liberticide qui n'est autre qu'un défi au droit, un outrage à la loi et une offense au peuple du Sénégal ne nous fera pas répudier notre mission. Nul âne de Troie (le cheval est un animal trop noble !) ne réussira non plus à nous faire oublier l'essentiel", lit-on sur la page Facebook de l'avocat.