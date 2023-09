Lonase : dix choses à savoir sur le bilan de Lat Diop

Nouveau directeur de la Loterie nationale, Abdourahmane Baldé «Doura» a pris fonction ce lundi. Au cours de la cérémonie de passation de service, il s’est dit «impressionné» par les résultats de son prédécesseur. Lequel, en trois ans, a réalisé des performances déclinées «en chiffres et en actes» par Les Échos dans son édition de ce mardi.



1/ 3,8 milliards F CFA



Les bénéfices de la Lonase au moment où Lat Diop passe le témoin. Ils étaient de 955 millions de francs CFA au moment de sa prise de fonction, il y a trois ans.



2/ Plateforme des paiements



Le désormais ex-directeur général de la Lonase a créé une plateforme de centralisation des paiements des jeux en ligne.



3/ 266 milliards F CFA



Lat Diop a fait passer le chiffre d’affaires de la Lonase de 138 milliards de francs CFA à 266 milliards de francs CFA. Celui-ci devait monter à 300 milliards.



4/ Centre d’appel



À l’actif du prédécesseur de Abdourahmane Baldé «Doura», la création d’un centre d’appels pour le compte exclusif de la Lonase.



5/ 12 milliards F CFA



Le nouveau directeur de la Lonase va trouver 12 milliards de francs CFA dans les caisses de l’entreprise qu’il dirige désormais. Au moment de prendre les rênes de l’entreprise, il y a trois ans, son prédécesseur n’avait trouvé dans les comptes de la Loterie nationale «que» 5 milliards de francs CFA.



6/ Filiale immobilière



Sur la colonne «Actif» du bilan de Lat Diop, il faudra inscrire la création d’une filiale immobilière pour le compte de la Lonase. Celle-ci a lancé la première phase d’un important projet sur le littoral de Guédiawaye.



7/ 1500



C’est le nombre de vendeur atteints par la limite d’âge et qui occupaient le réseau de la Lonase. L’entreprise, sous Lat Diop, a organisé leur départ en les indemnisant à hauteur de 2 millions de francs CFA chacun.



8/ Fondation



Pour permettre à la Lonase d’être plus proches des populations, Lat Diop a redynamisé la Fondation de l’entreprise, notamment en revisitant les textes pertinents.



9/ + 200



C’est le nombre de jeunes de Guédiawaye qui ont bénéficié d’emplois à la Lonase sous le magistère de Lat Diop.



10/ Salaires



Durant ses trois années à la tête de la Lonase, Lat Diop a permis à 250 travailleurs de l’entreprise de bénéficier d’une augmentation de salaire de 50 000 francs CFA. Les vendeurs, eux, ont vu leurs gains s’améliorer de 8 à 10%.



Ce bilan ne tient pas compte de l’appui de la Lonase sous Lat Diop aux différentes disciplines sportives (football, basket, courses hippiques…).