Lonase : l’infortune aux sept agents anti-Lat Diop, les bénéfices au DG

Sept agents de la Lonase ont effectué jeudi dernier une sortie remarquée dans les médias pour dénigrer leur directeur général, Lat Diop. D’après le quotidien Le Point, ils ont payé cher cette initiative que certains de leurs collègues fustigent. Le journal renseigne que les uns la qualifient de «ragots» tandis que les autres les assimilent à de «fausses accusations et simples règlements de comptes».



Le Point rapporte que les agents en question ont d’ailleurs été purement et simplement licenciés. Le journal n’a pas donné plus de détails sur cette information que Seneweb n’est pas encore en mesure de confirmer. Il a cependant promis d’y revenir prochainement.



Dans son édition de ce vendredi, la même source a sondé deux agents de la Lonase ayant requis l’anonymat. Ils ont pris le contrepied de leurs sept collègues. «Je suis dans cette boîte depuis un certain nombre d’années; Lat (Diop) est de loin le meilleur directeur que nous avons eu. C’est un excellent manager et sa gestion ne souffre d’aucune ambigüité», s’enflamme une employée de la société de loterie.



Cette dernière ajoute : «Je ne sais pas où nos collègues sont allés chercher leurs ragots, mais ils ont tort sur toute la ligne. Je ne serais pas surpris d’apprendre que leur sortie a des soubassements politiques.»



Un autre agent, en écho, affirme que depuis qu’il est aux commandes de l’entreprise, les actes de Lat Diop votn dans le sens de la devise de l’entreprise : «La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation et dans le respect des normes et standards spécifiques au métier des loteries».