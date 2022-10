Louga : il détourne les 10 millions de son frère, mise 2 millions au pari-foot, perd et se réfugie à Tamba

Le 13 octobre, Galaye Fall, grand commerçant à Louga, remet à son petit-frère et agent commercial, Mor Fall, 10 millions de francs CFA à déposer à la banque. Il manque de tomber des nues lorsqu’il apprend, après quelques jours sans nouvelles de son envoyé, que l’argent n’a jamais atterri dans son compte.



Galaye Fall dépose une plainte à la gendarmerie de Louga. Laquelle émet sur toute l’étendue du territoire national un avis de recherches.



D’après L’Observateur, c’est la Section de recherches de Tamba qui repère Mor Fall. Ce dernier a été localisé hier, mardi, dans un hôtel de la capitale orientale. Il y occupait la chambre n°10.



Arrêté et conduit dans les locaux de la Section de recherches, le mis en cause déclare avoir pris la fuite après avoir perdu au pari-foot une mise de 2 millions tirée de l’argent qu’il devait déposer à la banque.



Quid du reste des 10 millions ? L’Observateur rapporte que les enquêteurs ont trouvé sur Mor Fall la somme de 1,3 million. Le journal révèle que ce dernier est en garde à vue à Tamba en attendant son transfèrement à Louga.