Louga : Imam Lamine Sall réitère ses excuses à la communauté chrétienne

Suite aux propos offensant l’église tenus par l’imam Lamine Sall, l’association des imams et Oulémas du Sénégal a pris son bâton de pèlerin pour jouer la médiation entre le prêcheur lougatois et l’église. Ainsi, les religieux ont effectué une visite au domicile de l’imam Sall dans la capitale du Ndiambour pour l’inviter à présenter ses excuses à la communauté chrétienne qui s’est sentie meurtrie par les propos qu’il a tenus lors de l’émission « Diné Ak Diamono » à la television Walfadjri. Après un long entretien avec ses hôtes de marque, l’imam Lamine Sall a vivement regretté ses propos et demandé à l’église de lui accorder le pardon. « Je demande à toute la communauté chrétienne de me pardonner pour les propos offensants que j’ai tenu à son endroit, je ne vais plus tenir ce genre de discours dans les medias », a déclaré l’imam qui rappelons-le, avait subi les foudres des Sénégalais de toute confession confondue au lendemain de sa déclaration jugée offensante envers l'église.