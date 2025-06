Louga : l’appel du ministère du Commerce, les deux émigrés, les pots-de-vin et l’alerte Whatsapp

La Tabaski se révèle une occasion en or pour les escrocs de tout acabit d’imaginer des plans sophistiqués pour dépouiller leurs cibles. Deux émigrés établis au Gabon ont sauté sur un appel à candidatures du ministère du Commerce. Il s’agissait de recruter des volontaires pour le contrôle des prix. Ousseynou Tall et Ibrahima Bâ s’engouffrent dans la brèche et se font établir des cartes professionnelles estampillées du titre «contrôleur économique».





Le duo visite les commerces de plusieurs commerçants établis à Darou Mousty. Ces derniers, croyant avoir affaire à de vrais contrôleurs et sans doute se sentant en faute, leur distribuent des pots-de-vin, histoire d’éviter que leurs marchandises soient saisies.





«Après avoir roulé le maximum de commerçants, les deux malfrats font mouvement vers le village de Darou Marnane, rapporte L’Observateur, qui a assisté au procès des deux émigrés. Ils n’auront pas le temps d’arriver que leurs victimes, qui ont retrouvé leurs esprits, les signalent, via Whatsapp, auprès de leurs collègues de la localité. C’est ainsi qu’ils se feront surprendre par la gendarmerie dans une boutique de Darou Marnane.»





Pris en flagrant délit donc, Tall et Bâ passent à table, prétextant des frais d’hôpitaux à supporter pour un parent. Une justification qui va changer à la barre du tribunal de grande instance de Louga où ils ont été jugés ce mercredi 11 juin.