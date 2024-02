Louga : l’Association des jeunes "gnégnos" hausse le ton après les propos « injurieux » de Soumboulou Bathily

Les jeunes gnégnos de la commune de Louga ont fait face à la presse pour dénoncer les propos « subversifs et injurieux » de l’actrice Soumboulou Bathily à l’endroit des Gnégnos dans une série télévisée.



Ils invitent l’artiste à revenir sur ses propos « outrageants » à l’endroit de leur couche sociale.



Selon le porte-parole de l’association des jeunes gnégnos de Louga, Madiodio Thiam, les gnégnos méritent plus de respect et de considération. « La dame Soumboulou Bathily doit nécessairement présenter ses excuses à tous les gnégnos qui se disent scandalisés de ses propos, les sujets de castés sont très sensibles » a soutenu M. Thiam