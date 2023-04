Louga : l’épidémie de la grippe aviaire serait sous contrôle

L’épidémie de la grippe aviaire est maîtrisée à Louga. L 'information est donnée par le chef du service départemental de l’élevage, Aya Ndiaye. A part les cas détectés à Potou, aucune autre infection n'a été mise en évidence sur la volaille sur toute l'étendue de la région. « Après le foyer de Potou, aucun autre cas d’épidémie de la grippe aviaire ne nous a été signalé sur toute l’étendue de la région. Donc il n’y a pas d'inquiétude à se faire. Nous pouvons affirmer que la consommation de la viande de la volaille ne présente aucun danger pour les populations » a rassuré Aya Ndiaye.

Le service départemental de l’élevage a initié à la veille de la korité, une vaste campagne de sensibilisation et de conseil pour demander à la population lougatoise de bien consommer la viande de la volaille pendant la fête de l’Aiïd el fitr . « il n’a pas de danger en consommant des poulets car nos équipes sont sur le terrain depuis vingt et un jours pour veiller sur cette épidémie de grippe aviaire qui avait décimé plus de 13450 sujets dans une ferme avicole à Potou. Mais jusqu’à aujourd’hui aucun cas suspect n’a été découvert par nos services dans les différents poulaillers visités », a rapporté Aya Ndiaye. Toutefois, le service de l'élevage invite les populations au respect des mesures d’hygiène dans les poulaillers et à alerter les agents du service d’élevage en cas de découverte d’une mortalité importante des sujets .