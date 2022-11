Louga : Promovilles aménage le boulevard Abdou Diouf et réalise des infrastructures sociales

Promovilles aménage le boulevard Abdou Diouf

La Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES, Astou Diokhane Sow a effectué ce mercredi 9 novembre une visite des chantiers de PROMOVILLES à Louga, avec les autorités administratives et municipales de la commune. Ces chantiers concernent principalement l’aménagement du Boulevard Abdou Diouf et la réalisation de deux infrastructures sociales notamment la Maison de la Femme de Santhiaba Sud et le Poste de Santé de Montagne Nord.





Après 11,5 km de voirie assainie et éclairée réalisés au Ndiambour et qui sont aujourd’hui d’un impact réel sur la mobilité et la sécurité des lougatois, et qui désenclavent certains quartiers périphériques tels queMontagne Nord, Keur Serigne Louga, Altiéri, PROMOVILLES renforce les acquis à Louga.





En effet, PROMOVILLES est en train de réaliser des aménagements paysagers et connexes pour l’amélioration du cadre et des conditions de vie à Louga. Il s’agit principalement de l’aménagement du grand boulevard Abdou Diouf et de la construction d’un poste de santé au quartier Montagne nord et la réhabilitation et l’extension de la Maison des Femmes de Santhiaba construite en 1998.







Pour le Boulevard Abdou Diouf, les travaux consistent à du pavage sur une superficie de pavage,de la mise en place d’équipement mobilier urbain, de l’aménagement d’espaces verts, de l’éclairage public, de l’aménagement de points d’eau et de la mise en place d’un système d’arrosage automatique.







Pour le poste de santé sis à Montagne Nord, il est composé d’un dispensaire (2 salles d’observation, 2 bureaux, laboratoire, salle de soins, salle d’échographie et radiographie, des toilettes) et d’une maternité (salle de soins, salle d’opération, salle d’accouchement, salle de travail, salle de couche, salles de réception, salle de garde, toilettes).





La Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES,venue voir l’avancée des travaux, a tour à tour visité le poste de santé de Montagne Nord, la Maison des Femmes de Santhiaba et le Boulevard Abdou Diouf avec les autorités administratives et municipales.





Les populations bénéficiaires qui ont également participé à la visite, ont salué la construction du poste de santé et de la maison des femmes. Le délégué de quartier à Montagne Nord, Ibrahima Ndiaye, a expliqué l’importance de la structure sanitaire quipolarise les quartiers de Ndimbe Seck et de Ndiagne Fall.





Pour la Maison de la Femme, aussi, son importance est capitale selon les bénéficiaires. Le délégué de quartier de Santhiaba, Gora Diop s’est félicité devanttoute l’assistance de l’importance de cette réalisation qui permettra aux femmes de mener des activités génératrices de revenus et de tenir des sessions de renforcement de capacités. Même sentiment chez le Chef de service régional de Développement communautaire de Louga, Arame Coumba Fall qui a expliqué l’impact de cette maison des femmes. Elle a précisé qu’elles pourront venir se former et exercer des activités rentables. Selon elle, la salle polyvalente pourra aussi générer des revenus issus de de la location pour la tenue d’activités locales.





La livraison de ces infrastructures est prévue, selonl’entreprise, dans 45 jours.





Concernant le boulevard Abdou Diouf, PROMOVILLES avait déjà réhabilité la route et installé un réseau d’éclairage moderne sur le long du Boulevard. Aujourd’hui, PROMOVILLES y mène des travaux de pavage et d’embellissement.





Les travaux au niveau de la commune de Louga ont été aussi appréciés positivement par les autorités de la commune de Louga. L’adjoint au maire, Mor Sylla, qui a participé à la visite a salué le recrutement de la main d’œuvre locale. L’enrôlement des jeunes pour le pavage du boulevard leur a permis d’avoir des revenus.