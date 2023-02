Louga : Sept caïds mis hors d’état de nuire, un huitième recherché

L’opération « coup de poing » menée ce week-end à Louga a été sanctionnée par le démantèlement d’une bande armée. Fort de 7 caïds, le gang écumait la ville et ses environs. D’après L’Obs, les cambrioleurs comptent, à leur actif, une série d’attaques contre des pharmacies, des magasins et villas luxueuses.



La nuit du 27 au 28 janvier, la bande, lourdement armée, était vers 03 heures du matin, devant la pharmacie « Keur Serigne Louga Ouest ». Peinant à défoncer la porte, ils vont jeter leur dévolu sur une autre enseigne « Yaye Khady », une pharmacie située à la périphérie de Louga. Ils parviendront à faire sauter le verrou du portail et faire main basse sur plus de 100 000 F CFA.



Au cours de leurs investigations, les enquêteurs, appuyés par les éléments de la Brigade spéciale d’intervention (BSI), vont exploiter les caméras de surveillance. Quatre membres du gang seront identifiés dont le présumé chef du gang, un repris de justice arrêté plusieurs fois pour vols aggravés.



Ce dernier a été ciblé dans un bar sis au centre de ville de Louga, en compagnie de 2 de ses acolytes. Conduits au commissariat, une forte somme d’argent et une arme blanche ont été trouvés sur eux.



La police, accentuant la traque, va appréhender 4 autres membres de la bande, mettant fin à leur cavale. Les 7 ont été placés en garde à vue pour vols en réunion multiples, commis la nuit, avec usage d’arme.



Les recherches se poursuivent pour arrêter le huitième. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.