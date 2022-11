Louga : Sit-in des habitants de 35 villages pour réclamer la "reprise immédiate" des travaux de la réhabilitation de la piste Kelle Gueye-Ngueyene- Keur Ndiaye Sam

Sit-in des habitants de Louga-Kelle

Les habitants de 35 villages situés entre les départements de Kébémer et de Louga sont en colère contre le Fonds d’entretien routier autonome (FERA) et l’entreprise Build Construction. Et pour cause, ils ont tenu un sit-in à Keur Ndiaye Sam (département de Louga) pour réclamer la reprise des travaux de réhabilitation de la piste Kelle Gueye-Ngueyene- Keur Ndiaye Sam longue de 07 km.





L’entreprise Build construction en charge de la réalisation de la piste a accusé un grand retard dans l’exécution des travaux car selon le porte-parole des 35 villages, « les travaux de construction de la piste Kelle Gueye - Keur Ndiaye Sam ont débuté le mois d’août dernier et ne devraient durer que 4 mois; mais à notre grande surprise, les travaux sont à l’arrêt depuis le mois de septembre et la société désignée pour la réhabilitation de la piste n’a même pas réalisé 500 m d’exécution », déplore Ablaye Ka. Le FERA est invité à sommer l’entreprise Build construction à continuer les travaux sinon à trouver une autre société capable d’exécuter le projet.