Louga : Sit-in des habitants du quartier Madina Salam pour réclamer des infrastructures sociales de base

Sit-In des habitants de Madina Salam à Louga

Les habitants du quartier Madina Salam dans la commune de Louga sont en colère contre les autorités locales. Pour cause, ils ont observé un sit-in pour dénoncer le manque d'infrastructures sociales de base qui secoue ce quartier périphérique de la capitale du Ndiambour.





" Notre quartier date de plus de 20 ans, il n'a ni eau ni électricité; nous avons interpellé les autorités locales en vain", renseigne Modou Fall, porte-parole des populations. L'accès est très difficile dans ce quartier à cause de l'absence de route, poursuit-il : " les chauffeurs de taxis refusent de venir ici à cause du sable, à chaque fois qu'on a des malades à évacuer, c'est la croix et la bannière. Nous n'avons même pas de moulin à mil; les autorités nous font des promesses qu'elles ne respectent jamais", s'insurge Khady Fall.