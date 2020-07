Louga : Un Baye Fall déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien

Les éléments de la gendarmerie de Coki ont reçu hier jeudi 02 juillet un appel téléphonique anonyme faisant état de la présence suspecte d’un Baye Fall du nom de Cheikh Seck qui tenterait d’écouler du chanvre indien dans le marché hebdomadaire de Ndiagne (département de Louga).Sans perdre de temps, les hommes en bleu se sont rendus à l’endroit indiqué. Le mis en cause ayant pris place dans un véhicule de transport en direction de Touba a été intercepté par les pandores. Interpellé et fouillé, il a été trouvé sur lui 03 paquets de chanvre indien et la somme de 15.000 frs représentant la somme tirée de la vente de la drogue.Interrogé sur l’origine du produit prohibé, le Baye Fall a révélé aux enquêteurs avoir acheté la drogue pour sa propre consommation auprès de son fournisseur, un certain « Moussa » qu’il a rencontré au marché hebdomadaire de Ndiagne. Il a été déféré ce vendredi matin au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien.