Louga Un garçon d’un an mortellement mordu par un âne

Un enfant âgé d’un an et connu sous le nom de Salif Sow a été mortellement mordu par un âne. Le drame a eu lieu hier mercredi 11 novembre aux environs de 18 heures au village de Niaré Keur Mapenda dans la commune de Guet Ardo (département de Louga).Selon la source de Seneweb, la victime a titubé jusqu’à l’enclos où est attaché l’animal. Ainsi, Il a reçu plusieurs coups de patte et des morsures à la tête et au cou selon le certificat de genre de mort délivré par le médecin-chef de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga où sa dépouille avait été transférée pour les besoins de l’autopsie. Ce drame intervient au moment où le père de la victime était parti au pâturage et sa mère se trouvait au puits du village à la recherche d'eau.La découverte macabre a été faite vers 19 heures un peu avant le crépuscule par le grand frère de la victime âgé de 05 ans.