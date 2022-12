Louga : Un jeune cultivateur déféré au parquet pour tentative de viol sur une mineure de 16 ans

Le jeune cultivateur Assane Ndiaye âgé de 22 ans et habitant le village de Thiourour dans la commune de Koki (département de Louga) séjourne depuis hier vendredi 23 décembre à la maison d’arrêt et de correction de Louga. Il est poursuivi pour les délits de tentative de viol sur la fille M. Seck âgée de 16 ans et détention illégale d’arme blanche.





Les faits se sont déroulés le mardi 13 décembre vers onze heures entre les villages de Thiourour et Bélel Diop.





La mère de la victime Mbéne Fall a envoyé sa fille M. Seck au marché de Bélel Diop distant de deux kilomètres pour acheter des légumes.

En cours de route, la fille a été interceptée par un jeune homme habillé en blanc et armé de coupe-coupe. Il l’a terrassée sur les herbes mortes pour assouvir son désir sexuel.





Pour résister, la victime a usé de toutes ses forces vocales obligeant ainsi son agresseur à prendre la fuite.





Alertés par les cris de la victime, le nommé Abdou Khadre Lo a rallié l’endroit où se trouvait la fille pour l’aider à rentrer chez elle.

Ensuite il alerte le village de Thiourour pour poursuivre les pas de l’agresseur jusqu’au domicile de Ameth Ndiaye sis au village de Bélel Peul.





Sans perdre de temps, la mère de la victime a déposé une plainte contre X à la brigade de gendarmerie Koki pour tentative de viol sur sa fille. Interpellé, le chef de famille Ameth Ndiaye déclare au cours de son audition qu’il était parti à un enterrement non loin de chez lui au moment des faits.





Une confrontation entre des membres de la famille d’Ameth Ndiaye et d’autres personnes a permis à la victime d’identifier l’auteur des faits.

Le nommé Assane Ndiaye âgé de 22 ans et cultivateur de son état a été désigné par la fille comme étant l’auteur de sa tentative d’agression sexuelle avant de raconter le film de sa mésaventure.





Dans son premier face-à-face avec les hommes du commandant Djibril Diallo, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés.





Soumis à un interrogatoire serré pour la seconde fois, le jeune cultivateur a finalement reconnu les faits et sollicité clémence à la partie civile.