Louga : Un véhicule fonce sur des commerçants et fait 1 mort et 6 blessés

Un véhicule fonce sur des commerçants à Louga

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur l’accident de Podor ayant entraîné la mort de trois jeunes collégiennes, un autre accident similaire s’est produit, ce lundi matin, au croisement Sakal, à quelques encablures de Louga.





Selon des informations, un véhicule particulier a dérapé avant de finir sa course sur sept individus, tous des commerçants établis aux abords de la route. Le bilan provisoire fait état d’un mort et six blessés.