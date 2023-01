Louga : Une collision entre deux motos Jakarta fait un mort et deux blessés graves

Un accident de Jakarta fait un mort à Louga

La série noire se poursuit et s’aggrave sur nos routes. A la suite de l’horreur qui s’est produite lundi dernier à hauteur du village de Sakal, dans le département de Louga et qui a causé 22 morts et près d’une vingtaine de blessés, la route a encore fait parler d’elle avec cet accident d’une rare violence, survenu hier mardi vers vingt-deux heures au quartier Artillerie sur la route de Paléne dans la ville de Louga.

Une collision entre deux motos Jakarta a fait un mort et des blessés

Le conducteur de la moto qui revenait de Palène n’a pas survécu à ses blessures.

Il est décédé en cours d’évacuation.

Les deux autres personnes qui se trouvaient sur l’autre moto qui roulait dans le sens inverse sont grièvement blessées.

Ils ont été évacués par les sapeurs-pompiers.