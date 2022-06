Louga / Vol de 54 bidons de 20 litres de gasoil : 3 agents de la CSE et leur receleur déférés au parquet

Les nommés Abdoul Niang, Mamadou Diouf et Ababacar Dembélé tous employés à la compagnie Sahelienne d’Entreprise (C.S.E) et leur receleur Babacar Niang, conducteur du forage de Thiaméne Cayor ont été déférés au parquet de Louga pour association de malfaiteurs, vol en réunion et receleur d’une chose volée portant sur 54 bidons de 20 litres de gasoil.

Les faits se sont déroulés le jeudi 23 juin dernier vers 13 heures. Les conducteurs de camions Mamadou Diouf, Abdou Niang et Ababacar Dembélé sont chargés de fournir de l’eau pour la construction de la route départementale Thiaméne Cayor Koki. Ensemble, ils ont convenu de soutirer du gasoil contenu dans les véhicules qu’ils conduisaient pour le remettre au conducteur du forage de Thiaméne Cayor, Babacar Niang, pour que ce dernier le vende à 9000 frs le bidon.

Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Koki sous la houlette du commandant Djiby Diallo se sont transportés sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Dès leur arrivée, les hommes en bleu ont poursuivi les traces du gasoil jusqu’à l’entrée du magasin du conducteur du forage. Au cours d’une perquisition, 54 bidons de 20 litres remplis de gasoil ont été trouvés dans le magasin de stockage. Interpellé sur la provenance du carburant, le sieur Babacar Niang déclare que les chauffeurs de la CSE Mamadou Diouf, Abdoul Niang, Ababacar Demebélé Massata Mbaye et Doro Mbow lui ont confié le gasoil pour qu’il le revende à 9000 frs le bidon. Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, les mis en cause ont reconnu leurs actes en faisant savoir aux enquêteurs leurs difficiles conditions de vie au sein de l’entreprise. Selon eux, ils sont souvent confrontés à un retard de salaire; ils déclarent n’avoir aucun sou pour subvenir aux besoins de leurs familles à l’approche de la tabaski.





Au terme de leur garde à vue, les nommés Mamadou Diouf, Abdoul Niang et Ababacar Dembélé ont été déférés au parquet de Louga pour association de malfaiteurs, vol en réunion portant sur 54 bidons de 20 litres de gasoil. Les nommés Massata Mbaye et Doro Mbow en fuite sont activement recherchés.