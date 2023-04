‘’Banqueroute frauduleuse’’ : Ferdinand Coly prévient les footballeurs sénégalais, après avoir perdu plus d’un milliard F CFA

Après près d’une décennie de combat judiciaire qui l’opposait à Saliou Samb, Ferdinand Coly a finalement eu gain de cause. Poursuivi pour abus de biens sociaux et banqueroute frauduleuse, l’ex-président du Stade de Mbour a été condamné à 5 ans, dont 6 mois ferme, et 800 millions F CFA de dommages et intérêts, dans un procès sans appel.















L’ancien défenseur des Lions, qui a perdu plus d’un milliard dans cette affaire, attire l’attention des jeunes joueurs qui veulent investir au Sénégal. "Je ne sais pas si je peux parler de conseils pour les jeunes frères. Mais, en tout cas, je leur dirai d'éviter de tomber dans ce genre d'investissement, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et l'issue n'est pas certaine", conseille-t-il dans un entretien avec le quotidien sportif "Record".