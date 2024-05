‘’Construction d’une mosquée au Palais’’ : Cheikh Oumar Diagne reçoit une volée de bois vert

Pour sa première sortie médiatique après sa nomination au poste de Directeur des moyens généraux de la Présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne a fait très mauvaise impression. Par une déclaration des plus farfelues et dangereuses, cet adepte des théories du complot qui soutenait récemment que le Palais de la République est un haut lieu de la franc-maçonnerie, se donne cette fois la mission d’islamiser ce symbole de la République. Ce, en y construisant une mosquée où « le Président Bassirou Diomaye Faye sera sermonné tous les vendredis pour lui rappeler ses obligations » (sic).



Une sortie qui fait un énorme tollé sur les réseaux sociaux. Envoyant une volée de bois vert au Directeur des moyens généraux de la Présidence, plusieurs sénégalais se sont insurgés contre cette énième dérive de COD. « Je propose une mosquée pour les musulmans, une église pour les chrétiens, une synagogue pour les juifs, des xambë pour les lébous yiy danou rab, bois sacré pour les diolas…et un cimetière pour les enterrements. Ça paraît farfelu, mais c’est original », ironise le journaliste Mohamed Rassoul Guèye sur sa page Facebook.

Khadim, un autre internaute pousse le sarcasme encore plus loin. « L’art de donner un bâton à son ennemi. COD pense qu’il est toujours activiste », raille-t-il.









« La liberté de culte ne souffre d'aucune entrave au Sénégal »









Président de l’association Présence Chrétienne, Paul Dominique Corréa a, lui aussi, réagi à cette sortie polémique et c’est pour ‘’recadrer’’ Cheikh Oumar Diagne. « Qui pour recadrer Monsieur COD? Le ci-devant Directeur des moyens généraux de la Présidence de la République du Sénégal devrait avoir tant d'autres priorités et chantiers plutôt que de nous plonger dans un débat rétrograde, contre-productif et dangereux. Le Palais de la République ne saurait être transformé en un lieu de culte au bénéfice exclusif d'une seule composante de la nation », écrit-il sur sa page Facebook.









Poursuivant, M. Corréa ajoute : « Ce serait le meilleur moyen de trouver un PROBLEME à une SOLUTION ! Le LOCATAIRE actuel du Palais de l'Avenue LSS, Son Excellence M le Président Bassirou Diomaye Faye, doit mettre fin à la diversion. A-t-il besoin d'être "sermonné" tous les vendredis pour lui rappeler ses obligations et engagements ? ».









« La liberté de culte ne souffre d'aucune entrave au Sénégal mais, de grâce, que l'Etat laïc soit sauf et que nos convictions religieuses respectives demeurent du domaine privé », conclut-il.