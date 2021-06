‘’L’Etat doit appuyer La Poste dans sa mission de service public’’ (Travailleurs)

Depuis plusieurs années, l’opérateur public du service postal du Sénégal, La Poste est confronté à des problèmes de trésorerie qui ont souvent été à l’origine de divergences entre travailleurs et direction. Pour une stabilité de la boite, des travailleurs lancent un appel au chef de l’Etat.‘’Il y a l’expertise et la technologie adéquates pour que la Poste relance, il faut juste une bonne politique de l'État pour la relever. On fait un service public donc l’Etat doit venir en aide à la Poste pour l’accompagner dans sa mission de servir public. Notre souci c’est le bien-être du service’’, a fait savoir ce lundi lors d’une journée de port de brassard rouge, Samba Mbodj, secrétaire général du centre autonome de distribution, chargé de la massification du syndicat des travailleurs.Mbodji et ses camarades veulent une audience avec le Président pour proposer des solutions de relance de la boîte. ‘’Si le président nous reçoit, nous lui proposerons des solutions. il y a des cadres compétents dans la boîte. La poste est partout au Sénégal, ça c’est déjà un acquis. Par exemple, si on nous donnait tous les courriers de la Senelec, la situation allait changer. Il y a tant d’autres choses qu’on peut donner en exemple’’, propose-t-il.