Lutte contre Covid-19 : Le grand "déconfinement"

Lors de son adresse à la nation, le président de la République a décidé, à compter de ce mardi 12 mai, d’assouplir les conditions de l’état d’urgence.Pour le couvre-feu par exemple, il sera désormais de 21H à 5h du matin au lieu de 20h à 6h. Dans le secteur formel également, les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h.S’agissant des marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d’ouverture, il seront ouvert 6 jours et resteront fermés 1 jour dédier au nettoiement. Selon le Chef de l’Etat, ce jour sera déterminé par l’autorité compétente en fonction des contingences locales.Quant aux marchés hebdomadaires communément appelés Louma, ils seront ouverts mais dans les limites de chaque département.Les mosquées et les écoles aussi seront ouvertes.