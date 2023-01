Lutte contre l'insécurité : 4 000 policiers recrutés en 2023 pour enrayer le banditisme

Les rangs de la police seront renforcés avec 4.000 nouveaux éléments qui seront recrutés en 2023., toutes les catégories confondues. L'objectif, c'est d'enrayer le banditisme sur toute l'étendue du territoire.





‘’L'État a mis à la disposition de la police d’importants moyens humains et matériels pour faire face au grand banditisme. Il y a aussi des opérations combinées avec la gendarmerie pour nettoyer les secteurs dits criminogènes. Je voudrais aussi dire qu’il y a des endroits qui sont nommés être des niches de malfrats, beaucoup parmi eux seront rasés. C’est le lieu de saluer cette synergie entre les différentes forces de défense et de sécurité. Grâce à cela, nous avons plus de résultats, car il n’y a plus de limites géographiques, comme ce fut le cas dans le passé", a indiqué le commissaire, Mandjibou Leye.





Selon ce dernier, le moment est venu de gérer la sécurité de manière précise. Pour ce dernier, c'est la synergie des actions entre les forces de défense et de sécurité qui peut venir à bout du banditisme. "C'est un grand pas dans le cadre de la lutte contre l’insécurité. Nous faisons aussi un travail préventif et proactif. Le travail en synergie de toutes les forces de défense et de sécurité est une excellente initiative", a expliqué Mandjibou Leye.





Au passage, Mandjibou Leye a présenté quelques chiffres de leurs interventions. Il a informé qu'en 2021, 27 875 individus parmi eux 59 étrangers ont été déférés au parquet. Concernant 2022 rien que la Direction en charge de la sécurité publique (DSP), entre janvier et décembre 2022, 8 454 personnes ont été présentées au parquet, contre 8 020 durant toute l’année de 2021. En 2022, précisément entre janvier et septembre, 1 904 personnes ont été interpellées par la police.