Lutte contre l'insécurité: Plus de 700 individus interpellés par la police en une nuit



La police nationale ne laisse aucun répit aux malfaiteurs pour mettre fin au sentiment d'insécurité. Ainsi après l'opération de sécurisation de grande envergure déroulée dans la nuit du 22 septembre dernier de 20 à 05h du matin, les limiers ont remis ça durant la nuit du jeudi à vendredi. Selon des informations exclusives de Seneweb, les commissariats et les postes de police sur l'étendue du territoire national ont interpellé 720 individus pour diverses infractions, au cours de ce large ratissage. Détails !



Dakar: 353 personnes dans la nasse de la police



Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la police nationale a multiplié les opérations de sécurisation en vue d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Conformément aux directives de l'autorité, les policiers ont sorti la grosse artillerie pour semer la peur dans le camp des délinquants et dissuader les autres malfrats.



C'est dans ce contexte que les éléments du commissariat central de Dakar et ses secondaires ont assaini la capitale sénégalaise dans la nuit du mercredi au jeudi dernier.



Au cours de ce grand ménage, les hommes du commissaire Dramé ont mis la main sur 353 individus pour diverses infractions.



Thiès: 24 individus dans les filets des limiers



A l'image des policiers de Dakar, les éléments du commissariat central de Thiès et ses secondaires ont effectué une descente inopinée dans les coins et recoins de la capitale du rail. Au cours de cette traque contre les délinquants, les hommes du commissaire Aïssatou Ndiaye ont mis aux arrêts 24 personnes pour divers motifs.



Saint-Louis: La police interpelle 23 hors-la-loi



Un large ratissage effectué à Saint-Louis par les hommes du commissaire Tendeng a permis de repousser les hors-la-loi. Ainsi les limiers du commissariat central de cette localité et ses unités ont appréhendé 25 individus.



Kaolack: 25 individus interpellés



Les éléments du commissariat central de Kaolack et ceux du commissariat de Ndorong sous la direction du commissaire Thierno Diop ont interpellé 25 individus au cours de cette opération de sécurisation de grande envergure organisée sur l'étendue du territoire national.



Kaffrine: La police interpelle 24 personnes...



Les éléments du commissariat de Kaffrine ont sillonné cette localité pour traquer les délinquants. Au cours de cette descente policière, 24 individus ont été neutralisés pour diverses infractions.



Diourbel: 45 individus embarqués dans le panier à salade



Sur instruction de l'autorité, les éléments du commissariat central de Diourbel ont secoué le milieu interlope durant cette opération. Le commissaire Mor Ngom et ses hommes ont interpellé 45 individus selon des sources de Seneweb.



Kédougou: 44 hors-la-loi dans la nasse du commissaire Balla Fall



Intraitable avec les délinquants, le commissaire Balla Fall a mis en branle ses hommes pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens. A l'issue de cette opération, 44 personnes sont tombés pour diverses infractions.



Ziguinchor: 15 individus mis aux arrêts



Les éléments du commissariat central de Ziguinchor sous la direction du commissaire Ibrahima Dialllo ceux du poste de Yamatogne ont appréhendé 15 individus au cours de cette opération.



Kolda: 20 hors-la-loi dans les filets du commissaire Malick Dieng



Agissant sur instruction de l'autorité, les éléments du commissariat central de Kolda n'ont pas chômé durant cette nuit. En effet, les hommes du commissaire Malick Dieng ont neutralisé 20 hors-la-loi lors de cette descente inopinée.



Touba: 29 individus interpellés



Un large ratisse effectué au niveau des zones criminogènes de Touba a permis aux éléments du commissaire Diégane Séne de mettre la main sur 29 personnes pour divers motifs. Ainsi les éléments du commissariat spécial de Touba et ses secondaires dont le commissariat de Ndamatou ont réussi à dissuader les malfaiteurs.



Mbacké: 17 individus tombent dans les filets du commissaire Salif camara



Les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont ratissé large durant cette nuit. Les limiers ont mis la main sur 17 individus.



Tivaouane: 15 personnes interpellées



Les éléments du commissariat urbain de Tivaouane n'étaient pas au repos durant la nuit du mercredi au jeudi dernier. Les hommes du commissaire Ibrahima Dialllo ont interpellé 15 personnes au cours de cette opération.



Mbour: 24 personnes interpellées par les hommes du commissaire Elhadji Baïty Séne



Les éléments du commissariat central de Mbour et ses secondaires ont effectué une descente nocturne dans les quartiers chauds de cette localité. Ainsi les limiers sous la direction du commissaire Séne ont mis la main sur 24 individus pour diverses infractions.



-Saly: 11 individus interpellés par la police



-Bambey: 11 personnes interpellées par la police



-Koungheul: 12 individus interpellés par la police



- Kébémer: 4 individus interpellés par la police



-Matam: 7 individus interpellés par la police



- Fatick: 3 personnes dans la nasse des hommes du commissaire Younouss Diédhiou



Linguère: 8 personnes mises aux arrêts par les policiers