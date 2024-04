Lutte contre l’accaparement terres : Les habitants de Diass créent le mouvement «Solution»

Il n'y a plus de terres exploitables à Diass (Thiès). En effet, la commune est envahie par des usines, sociétés et autres entreprises privées. Face à cette situation, les habitants se sont regroupés autour d'un mouvement dénommé ''Solution’’. Ils soutiennent que les populations n’ont plus accès à la terre dans leur propre commune et pointent du doigt l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass et le pôle de Daga Kholba.





«La population de Diass souffre de beaucoup de choses, particulièrement sur le plan foncier. L'aéroport occupe beaucoup d'hectares, de même que le pôle de Daga Kholba et le port de Ndayane. Nous avons besoin des extensions pour notre jeunesse de demain. Nous sommes entourés d’infrastructures qui nous étouffent' », a déploré, le coordonnateur du mouvement solution, Abdoulaye Faye, sur la Rfm.