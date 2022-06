Lutte contre l’avancée du désert : L’ASERGMV et la fondation OCP s’engagent pour 3 ans

L’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV) et la fondation de l’Office chérifien du phosphate (OCP), une association de droit marocain à but non lucratif, ont procédé, ce lundi, à la signature d’une convention visant la préservation de la biodiversité. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, au siège dudit ministère à Dakar, en présence notamment du directeur général de l’ASERGMV, Oumar Abdoulaye Ba, du secrétaire général de la fondation OCP, Abdelhadi Sohib et sa délégation.





Il s’agit, ici, d’une convention spécifique qui intervient après la ratification d’une convention-cadre entre l’ASERGMV et la fondation OCP dont le but est de «contribuer à la lutte contre l’avancée du désert et à la mise en valeur des zones saharo-sahéliennes pour une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté». Elle devra rendre opérationnelle cette convention-cadre.





D’un montant global de 2,2 millions d’euros, soit 1 milliard 400 millions de francs CFA, cette convention vient déclencher le processus de mise en œuvre d’un projet de trois ans. Lequel vise quatre axes de partenariat, à savoir : le renforcement des capacités techniques et managériales de l’ASERGMV avec pour objectif d’atténuer les conséquences des changements et d’accroître l’autonomie des acteurs locaux ; le soutien et l’accompagnement en matière de bonnes pratiques agricoles dans le respect de l’environnement à travers des projets pilotes communautaires visant l’amélioration des conditions de vie des communautés, notamment les femmes et les jeunes ; la recherche, l’échange scientifique et le partage d’expérience autour des approches inclusives permettant la préservation durable de l’environnement ; et enfin la régénération de la biodiversité faunique et floristique à travers le reboisement et la connaissance de la qualité de l’eau.





Selon le DG de l’ASERGMV, ce programme de coopération aiderait à «appuyer le développement agricole communautaire, à renforcer les capacités de l’agence pour l’accompagnement et l’encadrement des projets destinés à la régénération de la biodiversité locale».