Lutte contre l’extrémisme violent à Kédougou : La fondation Konrad Adenauer et l’UE renforcent la résilience des populations

La crise malienne pose de nouvelles équations à tous les spécialistes de la sécurité au Sahel, surtout dans les pays voisins de ce vaste territoire aux frontières poreuses.





Dans le cadre du projet «Habiter la frontière : défis ou opportunités», en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, qui avait donné lieu à de nombreuses interactions avec des jeunes et des populations locales de la région de Kédougou, Timbuktu Institute avait constaté qu’il y avait, «dans ces zones pourtant bénéficiant très peu des initiatives de développement, un énorme potentiel en termes de construction et de renforcement de la résilience aux conflits et à l’extrémisme violent».





Aujourd’hui, avec le lancement du projet « Renforcement de la résilience des populations et acteurs dans la région de Kédougou du Sénégal face aux menaces de l’extrémisme violent» par la fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec l’Union européenne et le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), c’est un véritable renforcement des nombreuses initiatives prises par les autorités dans le cadre de cette résilience au niveau des frontières du sud-est du Sénégal.





Présidé par l’adjoint au gouverneur de Kédougou, chargé des affaires administratives, Amadou Salamon Fall a souligné que «le contexte sous-régional nous impose une vigilance toute particulière. Les nombreux défis sécuritaires dans la zone est du pays, parmi lesquels la porosité des frontières, l’exploitation illicite de l’or, la petite et moyenne délinquance n’échappent pas au contrôle de l’État. C’est un projet innovant dont l’approche invite tous les acteurs à collaborer activement».





Pour l’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal qui avait pris part à la cérémonie, la vulnérabilité que les groupes extrémistes pourraient exploiter est le sentiment d’exclusion des populations locales et le manque d’opportunités économiques et d’infrastructures sociales de base. Avant d’annoncer que «la coopération allemande va mettre l’accent sur la création d’emplois pour la jeunesse sénégalaise».