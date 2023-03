Lutte contre l’orpaillage clandestin : La gendarmerie ferme 6 bars clandestins et saisit du matériel à Bembou

La brigade de gendarmerie territoriale de Saraya, appuyée par trois pelotons de l’escadron de surveillance et d’intervention de Saraya (ESSIS) et une unité du 34e bataillon d’infanterie de Kédougou, a procédé au démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestins des villages de Séguékho et de Koumboutourou situés dans la commune de Bembou.





Cette conjugaison des forces de défense et de sécurité a permis de détruire six bars clandestins et procéder à une importante saisie de matériel composé de groupes électrogènes, de marteaux-piqueurs, de panneaux solaires, du carburant et plusieurs canettes de bière. Aucune personne n’a été appréhendée au cours de cette opération, car les occupants des lieux ont pris la clé des champs à la vue des militaires pour se réfugier en territoire malien.