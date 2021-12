Lutte contre la coupe illicite du bois : Le ministre de l'Environnement mise sur le Programme ’'Xëyu Ndaw Ñi''

Coupe Illicite de Bois, les jeunes sensibilisent

Dans le cadre de la protection de l’environnement, l’Etat du Sénégal compte sur le programme '’Xëyu Ndaw Ñi'’.





Selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, le programme '’Xëyu Ndaw Ñi'’ vise, entre autres, à impliquer les jeunes dans les actions d'information et de sensibilisation des communautés dans la lutte contre la coupe illicite de bois.





‘’Dans la mesure où ces jeunes résident dans des localités d’intervention, ils serviront d’exemple et de relais pour le service forestier, pour une meilleure surveillance des forêts contre la coupe illicite de bois. Ce programme d’emploi des jeunes contribue à résorber le manque de revenus en milieu rural, principale cause de ce rush sur les ressources forestières’’, a-t-il expliqué.





Pour Abdou Karim Sall, ’’le renforcement de la surveillance par l’emploi des jeunes et des effectifs du service forestier, entraîne une meilleure présence sur le terrain, dissuadant ainsi les coupeurs clandestins’’.





De plus, ‘’les jeunes sont utilisés dans la lutte contre les feux de brousse, le reboisement, la restauration des forêts et la sensibilisation des populations, pour une exploitation rationnelle des produits forestiers, surtout non-ligneux (période de récoltes, bonnes pratiques, transformation et valorisation)’’, révèle le ministre dans le journal ‘’Le Quotidien’’.





D’après lui, grâce à ce programme '’Xëyu Ndaw Ñi'’, la coupe illicite du bois a connu une baisse, avec l’implication des jeunes qui suppléent les agents des eaux et forêts. Ils ont servi d’alerte pour lutter contre ce fléau.