[Photos] Lutte contre la Covid-19 : La mairie de Dakar offre 120 000 masques aux élèves et aux forces de sécurité

Le déferlement dangereux de la 3e vague de Covid-19 à Dakar inquiète les autorités municipales. Face à l'explosion des cas, la mairie de Dakar a offert 120 000 masques aux élèves et aux forces de sécurité. La remise de cet important lot de masques de protection s'est déroulée ce matin, en présence de l'édile de la capitale, Soham El Wardini.





"J'ai procédé, ce matin, à la remise de 120 000 masques répartis comme suit : 80 000 à l'inspection d'Académie ; 25 000 à la police ; 15 000 au groupement des sapeurs-pompiers. En cette période de reprise de la pandémie liée au coronavirus, il nous faut davantage préserver nos enfants en classes d'examen et nos forces de sécurité mobilisées dans la lutte contre la maladie", écrit Soham Wardini dans un post sur Facebook.