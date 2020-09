Lutte contre la Covid19 : A Mbour, les femmes de la Cojer investissent les 'loumas'

Occuper la seconde place dans le cadre de la lutte contre la Covid19 n'est pas une mince affaire. Mais le Sénégal y est parvenu grâce aux bonnes décisions du président Macky Sall et de son ministre de la Santé et de l'action, Abdoulaye Diouf Sarr.





Pour permettre au Sénégal de garder le cap et ne plus basculer dans un cas critique, les femmes de la Convergence des Jeunesses Républicaines (Cojer) ont entamé des caravanes de sensibilisation, de distribution de masque et de gel hydroalcoolique dans les seize communes du département de Mbour.





Elles ont ainsi ciblé les 'Loumas' (marché hebdomadaire) pour leurs activités de sensibilisation.





''Les 'loumas' regroupent un monde fou de commerçants et de clients, nous avons jugé nécessaire de continuer la sensibilisation. Dire aux gens que la pandémie est toujours là et que même si le nombre de cas diminue, il ne faut pas baisser les bras. Nous devons tout faire pour maintenir le cap'', a affirmé Ndeye Maguette Gaye, responsable des femmes de la Cojer de la commune de Mbour.





Ainsi, la campagne de sensibilisation a débutè dans le 'louma' de la commune de Sandiara.