Lutte contre la covid19 : Le Port de Dakar et la Senelec lancent l'opération 'Takal sa mask' ce mercredi à la place de la gare du Ter.

La cérémonie a été présidée par les directeurs généraux du port de Dakar Aboubacar Sedikh Beye et de la Senelec Pape Mademba Biteye.Les deux grandes entreprises nationales ont décidé de se donner la main pour initier ensemble une opération ' Takkal sa mask'.L'opération lancée ce mercredi vise pendant trois jours à distribuer environ 150.000 masques à travers la ville de Dakar.Une manière pour les deux entreprises qui ont déjà mis en place des stratégies internes de riposte contre la covid19 d'accompagner les autorités dans la sensibilisation du grand public dakarois surtout les jeunes selon les deux directeurs généraux du Port Aboubacar Sedikh Beye et Pape Mademba Biteye de la Senelec.La cérémonie a été présidée par le préfet de Dakar Alioune Badara Samb qui a magnifié le geste de ces deux grandes entreprises nationales. Il a invité les autres entreprises nationales à initier une telle démarche. Le médecin chef du district de Dakar a assisté à l'événement.Dès la fin de la cérémonie d'ouverture, la caravane s'est ébranlée à travers les routes de Dakar pour sensibiliser sur la covid19 et surtout distribuer des masques.