Lutte contre la criminalité: 377 hors-la-loi dans la nasse de la police

La police nationale a encore déroulé une nouvelle opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national à l'exception de Touba, Thiès et Saint-Louis!







Ainsi, plus de 500 limiers en tenue et en civil ont été mobilisés dans la nuit du mardi au mercredi 4 février pour lutter contre la délinquance.





Cette descente inopinée effectuée dans les zones criminogènes, a permis de mettre la main sur 531 personnes interpellées dont 377 pour vérification d'identité, 90 pour ivresse publique et manifeste, 17 pour nécessité d'enquête, 1 pour coups et blessures volontaires, 2 pour offre et cession de chanvre indien, 16 pour détention et usage de chanvre indien, 13 pour détention de produits cellulosiques, 2 pour blessures involontaires, 1 pour conduite sans permis , 1 pour rixe, 2 pour vol en réunion, 7 pour vol et 2 pour flagrant délit selon le bilan lu par Seneweb.





Cette opération de sécurisation de grande envergure supervisée par la Direction de la Sécurité Publique, a été initiée pour mettre fin au sentiment d'insécurité qui plane sur certaines localités du pays. Cette initiative a permis à la police nationale réduire considérablement le taux de délinquance.





Thiès et Saint-Louis: 44 individus interpellés par la police et la gendarmerie





De même, une opération de sécurisation mixte police-gendarmerie a été organisée dans la nuit du 04 et 05 dans les régions de Thiès et de Saint-Louis. Ce ratissage s'est soldé par l'interpellation de 44 individus pour diverses infractions.