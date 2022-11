Lutte contre la déforestation : Plus de 3000 plants mis en terre à Dialacoto

Les populations de la commune de Dialacoto dans le département de Tambacounda, fortement mobilisées, ont procédé ce weekend à un reboisement sur toute l’étendue de leur territoire communal. Cette opération a été menée en partenariat avec le GIE Agrobaydaré à travers le projet Tiers Sud Baydaré soutenue par la mairie de la localité, dans le cadre de la lutte contre la déforestation.





Tenue sous la présidence de Diégui Bâ, chargée du projet et programme dudit GIE, ce sont près de 3000 plants d’anacardes qui ont été mis en terre et bien protégés par des gabillons. Le défi désormais est de les entretenir, Diégui Bâ a alors invité les populations, à veiller à la protection et à la survie des plants.





Le GIE, à travers ce projet, dit-elle, « intervient dans les régions de Tamba, de Kédougou et de Kolda. Nous sommes intervenu à Dialacoto qui est une commune de Tambacounda grâce à une prospection qui nous a permis de constater qu’il y a eu beaucoup de dégâts dans cette localité causée par la déforestation. C’est ainsi que le GIE a produit et initié cette opération pour lutter contre cette déforestation. Nous avons également mis des gabillons sur tous les arbres afin de les protéger des feux de brousse et des animaux en divagation », a-t-elle expliqué.