Lutte contre la délinquance : 482 individus interpellés par la police en une nuit

Dans le cadre de sa politique de sécurisation permanente, la police nationale ne laisse aucun répit aux délinquants. C'est dans cette perspective qu'elle a effectué un large ratissage sur l'étendue du territoire national, dans la nuit du mercredi au jeudi, de 20 h à 6 h, sur instruction de l'autorité.