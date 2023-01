Lutte contre la délinquance: 514 individus interpellés par la police, de la drogue saisie

La police a mené encore une opération de prévention et de lutte contre la délinquance sur l'étendue du territoire national. Cette descente inopinée dans les zones criminogènes a permis à plus de 600 limiers engagés, de renforcer le sentiment de sécurité au niveau de leur secteur de compétence.





L'opération de sécurisation de grande envergure menée, dans la nuit du mercredi au jeudi de 21 h à 05 h du matin, sous la supervision de la Direction de la sécurité publique, s'est soldée par l'interpellation de 514 hors-la-loi dont 333 pour vérification d'identité, 100 ivresse publique et manifeste, 33 pour nécessité d'enquête, 3 pour non inscription au fichier sanitaire, 2 pour offre de chanvre indien, 13 pour détention et usage de chanvre indien, 7 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour défaut de permis de conduire, 1 pour exploitation illégale d'un débit de boisson alcoolisée, 2 pour attentat à la pudeur.