Lutte contre la délinquance : 54 personnes, dont 6 prostituées, interpellées par la police dans la capitale

Dans le cadre de lutte contre la délinquance, les commissariats des Parcelles Assainies, de Grand Yoff, de Dieuppeul et de l'Unité 15 des Parcelles assainies ont mené dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021, de 21 heures à 5 heures, une vaste opération de sécurisation dans Dakar. Ils ont ainsi déployé plus d'une trentaine d'éléments et 5 véhicules des différents commissariats.



Une patrouille au cours de laquelle, les forces de sécurité ont mis la main sur 54 individus, dont 29 pour vérification d'identité, 8 pour ivresse publique et manifeste, 2 pour détention de chanvre indien, 3 pour vol en réunion. Six prostituées ont également été arrêtées par les limiers pour non inscription sur le fichier sanitaire et social.



Selon des informations d'une source policière, l'une des arrestations nécessite une enquête.

A noter que 5 individus ont été interpellés pour détention et usage de produit cellulosique et 19 véhicules et 10 motos ont été mis en fourrière.