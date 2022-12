Lutte contre la délinquance et le banditisme: 550 individus interpellés par la police

Dans l’exécution de sa mission globale de sécurisation des personnes et des biens, la police nationale maintient la cadence pour mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi. Ainsi une nouvelle vaste opération de coup-de-poing a été déroulée dans la nuit du mercredi au jeudi 22 décembre 2022, sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique.







Ce large ratissage effectué entre 21h et 05h du matin par les éléments des commissariats, des postes de Police du Sénégal, a permis de secouer les rangs des malfaiteurs.





Selon les informations de Seneweb, cette opération de sécurisation s'est soldée par l'interpellation de 550 personnes dont 393 pour vérification d'identité, 91 pour ivresse publique et manifeste, 7 pour détention et usage de chanvre indien, 3 pour offre et cession de chanvre indien, 2 pour rixe sur la voie publique, 23 pour nécessité d'enquête, 3 pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, 4 pour vol, 4 pour flagrant délit de vol, 2 pour coups et blessures volontaires, 2 pour menace de mort, 11 pour usage de produits cellulosiques, 3 pour vagabondage, 2 pour conduite sans permis.





Plus de 800 policiers en tenue et en civil ont été engagés durant cette nuit pour mettre fin au sentiment d'insécurité qui plane sur une partie de la population.