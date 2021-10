Lutte contre la fraude et la corruption : 6 Policiers et gendarmes rejoignent l’Ofnac

6 policiers et gendarmes rejoignent l

Ils sont au nombre de 6 à avoir prêté serment en qualité d’enquêteurs de l’Office national de lutte contre la fraude et le crime (Ofnac), hier 28 octobre 2021 au tribunal de grande instance de Dakar, renseigne « Sud Quotidien ».





Sur ce, le parquet a insisté sur la nécessité des agents à mesurer le degré de l’engagement qu’ils ont pris. «L’Ofnac est une institution louable. Y travailler requiert des qualités morales et le respect de la confidentialité des dossiers. Travailler pour l’Ofnac exige également l’exercice de sa mission sans une quête de profit personnel et la loyauté envers soi-même et l’Etat », souligne le représentant du ministère public.





Selon lui, la corruption représente une menace pour l’Etat de droit. Ainsi, s’engager à lutter contre son essor est une grande responsabilité.





Par ailleurs, il exhorte les nouveaux agents au culte de la préservation des deniers publics.