Lutte contre la fraude et la corruption : L’OFNAC pourrait passer dans des écoles et des universités

La lutte contre la corruption ne peut pas être uniquement l’affaire des services de l’Etat. C’est ce qu’a compris l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), qui a organisé, à Linguère, un Comité Départemental de Développement ( CDD). Celui-ci a servi de moment de sensibilisation des Organisations communautaires de base, les forces de défense et de sécurité.





« L’OFNAC ne saurait vaincre la fraude et la corruption si on n’a pas une démarche à la fois inclusive et participative » a soutenu, Ule Diaz, chef du département prévention à l’OFNAC.





Au cours de cette rencontre, les participants ont suggéré que l’OFNAC soit présent les circonscriptions territoriales. D’où la proposition qui a été faite de mettre en place une cellule d’alerte contre la corruption.





L’autre information de taille sortie de cette rencontre, c’est la prise de contact avec le Ministère de l’Education nationale et le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation aux fins d’intégrer la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance dans les curricula.





« L’OFNAC a pris contact avec le Ministère de l’Education Nationale et celui de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour que des modules et des curricula portant sur la bonne gouvernance et la corruption et sur la culture de l’intégrité soient enseignés aux enfants qui seront les dirigeants de demain » a révélé Mr Diaz.